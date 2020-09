Under all'Hertha porta i soldi per Milik, ma serve l'apertura del polacco alla Roma

Si continua a trattare tra Napoli e Roma per Arek Milik, nonostante la presa di posizione del polacco. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'accordo può arrivare intorno ai 30mln di euro (25 più 5 di bonus). Nell'affare non rientrerà Under, che è vicino all'Hertha, e quei soldi potrebbero servire per arrivare al polacco che però deve farsi una ragione del mancato approdo alla Juve. La Roma offre 4,5mln di euro di stipendio e, dopo un iniziale gradimento, ora attende il segnale decisivo da Milik.