"Vai a Napoli!", Simeone consigliato da papà Cholo: ma i tempi sono ancora lunghi

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' per parlare di Simeone e Petagna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' per parlare di Simeone e Petagna: "Per Simeone si attende Petagna. Petagna non andrà per forza al Monza perché piace a diversi club, innanzitutto al Napoli: fosse per Spalletti e Giuntoli, lo terrebbero volentieri. Se i tempi sono quelli che conosco io il 15 agosto, giorno di Verona-Napoli, Simeone indosserà ancora la maglia gialloblù. Il Cholito è in attesa, papà Cholo gli ha detto 'Vai a Napoli'".