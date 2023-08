"Vai al Napoli? Non lo so", così Veiga ai tifosi, ma da Vigo non hanno dubbi: è fatta!

"Non lo so", la sua risposta alle domande dei tifosi sul suo futuro, ma le prossime ore saranno decisive per la cessione record della storia del Celta

Gabri Veiga ha disputato gli ultimi minuti con la maglia del Celta Vigo. Non ha dubbi il quotidiano spagnolo El Desmarque che considera l'operazione col Napoli ormai chiusa: i colleghi spagnoli raccontano il post-partita del centrocampista che s'è intrattenuto al centro del campo per delle foto, poi all'uscita è stato circondato da tanti tifosi per foto ed autografi. "Non lo so", la sua risposta alle tante domande dei tifosi sul suo futuro, ma le prossime ore saranno decisive - si legge - per la cessione più grande della storia del Celta Vigo.