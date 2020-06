Valcareggi: "Pezzella e Milenkovic piacciono al Napoli. Castrovilli? Commisso non lo vende"

Furio Valcareggi, operatore di mercato, da Firenze è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Pezzella e Milenkovic piacciono al Napoli. Non so se Giuntoli li ha chiesti alla Fiorentina perché non si sa mai dove va, su cosa lavora. Ma le voci che mi arrivano parlano dell'interesse azzurro. Castrovilli? Mettetevi l'anima in pace, ancora per qualche anno Gaetano resterà a Firenze, anche perché Commisso non lo vende proma di un paio d'anni".