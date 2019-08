Van Bommel soddisfatto di Lozano: "Ha dimostrato che ha voglia di fare"

Non ha prestazione particolamente esaltante per il Psv Endhoven contro i novergesi dell'Haugesund. Il tecnico Van Bommel ha analizzato la partita, soffermandosi anche sulla prestazione di Lozano: "La partita non è andata come speravamo, soprattutto nella fase finale, abbiamo fatto le scelte sbagliate. Non abbiamo avuto grandi opportunità, ma ci sono stati momenti pericolosi per i nostri. Lozano? Ha dimostrato che ha voglia!".