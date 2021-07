Varane-United, è fatta! 50 milioni al Real Madrid, nelle prossime ore le visite

Il grande colpo dell'estate del Manchester United, dopo Jadon Sancho, si chiama Raphael Varane. Trattativa definita in queste ore tra il Real Madrid, gli intermediari e il club britannico. 50 milioni di euro senza bonus, il francese è atteso nelle prossime 48 ore in Inghilterra per le visite mediche. Un colpo pesantissimo, che porta contati freschi e importanti nelle casse dei Blancos e un partner di spessore mondiale per Harry Maguire allo United.