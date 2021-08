Vecino-Inter, Venerato: "Inzaghi mi ha detto una cosa su di lui"

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto per parlare anche della possibilità di ingaggiare Matias Vecino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho un rapporto diretto con Simone Inzaghi e mi ha detto di avere molta fiducia in questo ragazzo. Ad oggi, dunque, è incedibile. Lo stesso agente del giocatore mi ha fatto sapere che vuole guadagnarsi il rinnovo con l'Inter in questa stagione".