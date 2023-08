Veiga a un passo, decisivo anche Benitez come interlocutore

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli ha trovato il suo centrocampista. In questi giorni la squadra campione d'Italia ha dato l'accelerata giusta per arrivare a Gabriel Veiga del Celta Vigo. Una trattativa lunga che era ostacolata dal valore della clausola da 40 milioni che ne stava rallentando la buona riuscita. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di come sia stato un interlocutore decisivo per trovare altre vie per arrivare al giocatore.

Le cifre

Veiga presto sarà un calciatore azzurro e firmerà un contratto quinquennale, si legge sulla rosea, da due milioni di euro a stagione. Il club partenopeo verserà nelle casse dei galiziani una cifra di circa 35 milioni di euro, da capire se nella trattativa può rientrare anche Diego Demme.