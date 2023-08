Veiga all’Al Ahli, ci siamo! Romano annuncia: “Contratto firmato, oggi andrà in Arabia”

Gabri Veiga è virtualmente un nuovo giocatore dell’Al Ahli. L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, su Twitter annuncia: “Gabri Veiga ha appena firmato il contratto ed è un nuovo giocatore dell'Al Ahli: accordo concluso. Visite mediche completate e documenti firmati alle 2 di notte. Gabri Veiga lascia il Celta Vigo e si unisce all'Al Ahli, che completa un'altra grande operazione. Gabri Veiga si recherà oggi in Arabia”.

