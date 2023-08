Veiga in Arabia, dalle visite col Napoli alla beffa: la ricostruzione completa di Romano

Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, ha ricostruito l’intera vicenda Gabri Veiga sul canale YouTube di SosFanta

Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, ha ricostruito l’intera vicenda Gabri Veiga sul canale YouTube di SosFanta: “Il Napoli ha lavorati per settimane su Gabri Veiga, anche intelligenza e abilità. A giugno il Napoli ha iniziato ad avere i primi incontri e le prime riunioni con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione e capisce che c'è troppa confusione attorno al ragazzo. C'era il Liverpool, il Chelsea e tanti altri club che pensavano a Gabri Veiga.

Il Napoli aspetta anche con intelligenza ed entra in azione a fine luglio. Il Napoli, mentre negozia la cessione di Zielinski all’Al Ahli, stesso club dove andrà a giocare Veiga, in quel momento attiva l’operazione per lo spagnolo. L’operazione diventa caldissima, poi diventa fatta in quel venerdì di settimana scorsa in cui il Napoli chiude l’operazione Gabri Veiga. Nel frattempo il Napoli, da quello che mi risulta, rifiuta l'offerta dell'Al Ahli per Zielinski mentre il giocatore era pronto ad andare a giocare in Saudi League.

Nonostante questo, il Napoli nella notte tra giovedì e venerdì chiude l'operazione Gabri Veiga. L'accordo tra Celta e Napoli arriva intorno alle 7 del mattino. Visite mediche prenotate con l'arrivo del giocatore domenica a Napoli e il club pronto a partire con tutto l'iter dei contratti nella giornata di sabato. Quello che succede tra sabato e domenica che impedisce a Gabri Veiga di viaggiare per Napoli è un problema tra club, sulle condizioni. In particolare, da quel che mi risulta, legato ai termini di pagamento.

Come e quando pagare questa cifra. In questa situazione si crea tanta confusione e già dalla serata di lunedì e dalla mattina di martedì la situazione diventa quasi irrecuperabile. Napoli e Celta ci hanno riprovato a sentirsi e a trovare una soluzione che però non arriva e c'è il silenzio totale tra i club e gli agenti di Veiga.

L'operazione va in stand-by e nella serata di martedì e nella giornata di mercoledì l'Al-Ahli passa dal pensiero di Gabri Veiga all'offerta ufficiale al Celta Vigo. La cifra è la stessa di quella proposta dal Napoli ma con condizioni di pagamento più vantaggiose per gli spagnoli che avrebbero il denaro subito. Ecco perché il Celta accetta l'offerta dell’Al Ahli e il giocatore parla direttamente con l'allenatore del club Saudita, Matthias Jaissle, ex allenatore del Salisburgo, provando a convincerlo e nel pomeriggio di mercoledì c'è l'accordo.

Celta Vigo e Al Ahli si stringono la mano, prenotando le visite mediche. Le visite mediche vengono prenotate per Parigi e poi il giocatore parte per l'Arabia. Alcuni dei grandi giocatori che sono in quella squadra come Firmino e Mahrez hanno parlato con lui”.