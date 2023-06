Veiga, speranze minime per il Napoli: due big inglesi stanno accelerando

Si accende la corsa per Gabri Veiga, talentuoso centrocampista 21enne del Celta Vigo. Il Napoli continua a seguire il giocatore

Si accende la corsa per Gabri Veiga, talentuoso centrocampista 21enne del Celta Vigo. Il Napoli continua a seguire il giocatore, per cui il Celta continua a chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria, ma deve ora fronteggiare il forte inserimento della ricca Premier League, con Liverpool e Chelsea in prima fila. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i due club inglesi avrebbero tentato il giocatore e il suo agente Pini Zahavi con un contratto da almeno cinque milioni a stagione.