Venerato a sorpresa: "Sarri al Napoli? Forse è penalizzato dalla presenza di Osimhen"

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Sarri? La sua volontà di sedersi e discutere di un eventuale futuro a Napoli c'è, ma tutto dipende da una telefonata che non è ancora arrivata. Bisogna capire per quale motivo De Laurentiis non si è ancora mosso. Forse Sarri è penalizzato dalla presenza in rosa di Osimhen. Non ci vuole la laurea per dire che per movenze e caratteristiche non è il centravanti ideale per il suo calcio".