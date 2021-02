Venerato: "Era tutto fatto per il rinnovo, Gattuso deluso perchè si aspettava l'ufficialità"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato: "La crisi che ovviamente c’è nel calcio italiano tocca anche il Napoli e quindi non consentiva di mettere già una cifra importante di 15 milioni per Zaccagni e poi bisogna capire se l'indice di liquidità del Napoli. Non ci sono altre big che vogliono il giocatore quindi sono molto fiducioso e in primavera si potrebbe definire l’accordo.

Su Gattuso: "Il 31 ottobre era tutto fatto per il rinnovo e De Laurentiis aveva tolto ogni tipo di clausola sulla base di 2 milioni. Gattuso poi ha girato tutto ai suoi legali ma era tutto fatto, lui si aspettava un deposito del contratto che però non è arrivato. Credo possa essere vera la notizia del contatto tra De Laurentiis e Sarri".

Sulla partita di domani: "Credo che giocheremo col 4-3-3 con Hysaj sulla sinistra, in dubbio Bakayoko e in attacco mi aspetto ancora Petagna”.