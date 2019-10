Venerato: "Nel 2006 Ibrahimovic già mi confessò di voler chiudere a Napoli. Diego suo unico idolo"

Nel corso di Goal Show su Tv Luna, il giornalista Ciro Venerato ha svelato alcuni retroscena di mercato: "Ibrahimovic? Il Napoli è iper-completo in attacco, ma siamo ad ottobre e chissà, magari qualcuno potrebbe chiedere di cambiare. Ibrahimovic ha sempre avuto simpatia per Napoli, mi disse che il suo idolo è stato unicamente Maradona. Lo intervistai per la Rai all'Hotel Vesuvio nel 2006 prima della gara d'addio di Ciro Ferrara e mi disse che la vista della città da lì era meravigliosa e, col Napoli all'epoca in C, mi disse 'un giorno verrò qui a chiudere la carriera nello stadio del mio idolo'. Sono cose quindi che ha sempre pensato".