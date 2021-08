Venerato: "Ounas blindato se parte Insigne. Su Fabian e Ospina..."

L'esperto di mercato Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Se Insigne parte, Ounas sarà bloccato dal Napoli. Se invece il capitano resterà e arriveranno offerte concrete, allora potrà partire. Fabian? Il rinnovo non è in agenda e non sono arrivate offerte. Ospina al momento resta".