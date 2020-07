Venerato su Gabriel: "Ci sono 7 club oltre al Napoli, ma c'è un'opzione morale..."

Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "Gabriel? Ci sono stati diversi contatti con Lopez e Campos, si è discusso tanto di Gabriel. Confermo che c'è un'opzione morale, solo questo perchè tecnicamente non posso dire altro, non si può scrivere. Credo che il Napoli sappia che Gabriel piace ad altri 7 club, quattro di Premier, due di Bundes ed al Psg in Ligue 1. Il Napoli sa tutto questo, credo abbia strappato qualcosa di importante in questo colloquio, Ounas è bloccato perchè potrebbe rientrare nell'affare Gabriel".