Venezia, altri due rinforzi prima del Napoli: si stringe per Lapadula

Nonostante l'interessamento per Solbakken del Bodø/Glimt, il Venezia in queste ore sta stringendo per l'arrivo di Gianluca Lapadula dal Benevento e sta lavorando per l'acquisto di un nuovo terzino destro al posto di Mazzocchi, passato alla Salernitana. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.