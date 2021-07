Venezia, la prima avversaria del Napoli tenta il colpo Caldara: serve l'aiuto del Milan

Il Venezia, prima avversaria del Napoli, tenta il colpo Mattia Caldara. Secondo quanto riporta Trivenetogoal ieri c'è stato l’incontro a Casa Milan tra il direttore dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi, il direttore sportivo Mattia Collauto e il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini: "Si è parlato solo di Mattia Caldara, obiettivo numero uno del Venezia per rinforzare la difesa. La trattativa è tutta in salita. Caldara percepisce uno stipendio annuo di 3 milioni di euro e, alle cifre proposte dal Milan, il Venezia non può chiudere. Servirebbe un importantissimo incentivo all’esodo del club rossonero, che dovrebbe partecipare in modo corposo al pagamento dell’ingaggio. In questo momento è più no che sì, ma uno spiraglio aperto c’è".