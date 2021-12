Verdi ai margini del Torino: l'ex azzurro può tornare nel club in cui è esploso

Tre anni e mezzo dopo, Simone Verdi potrebbe tornare al Bologna, secondo Tuttosport. Il club rossoblù secondo il quotidiano sarebbe interessato al rientro del classe '92 per rinforzare la batteria di giocatori offensivi a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Verdi, passato dal Napoli prima di arrivare al Torino, in questa prima parte di campionato è rimasto ai margini del progetto tecnico di Ivan Juric avendo messo insieme 3 presenze in campionato (per un totale di 42 minuti) e 1 gol.