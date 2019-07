Verdi, la strategia della Samp: formula speciale e percentuale su futura rivendita

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Il sogno della Sampdoria si chiama Radja Nainggolan, in uscita dall'Inter. Il centrocampista è un pupillo del tecnico Eusebio Di Francesco che lo ritroverebbe dopo l'esperienza con la Roma: i dirigenti blucerchiati avrebbero fatto un sondaggio ma l'operazione per il 31enne belga sarebbe possibile solo in prestito e un maxi contributo dell'Inter per pagare l'ingaggio. Resta un'ipotesi da approfondire magari nelle ultime settimane del mercato. Intanto la Sampdoria avrebbe fatto un nuovo tentativo con il Napoli per Simone Verdi, l'esterno offensivo di 27 anni che piace anche al Torino. La Sampdoria avrebbe proposto un prestito oneroso più obbligo di riscatto: complessivamente una cifra superiore ai 20 milioni con l'aggiunta di una ricca percentuale nel caso di una successiva rivendita del giocatore.