Verdi, Ounas e Hysaj: ADL punta al nuovo tesoretto, possono entrare 60 mln

Il prossimo calciatore a lasciare il Napoli sarà, con ogni probabilità, Simone Verdi. L’esterno è conteso da Torino e Sampdoria, la società di Cairo è in netto vantaggio anche se Di Francesco, allenatore dei blucerchiati, non si arrende e prova a convincerlo facendo leva sulle sue idee tattiche. La Sampdoria, infatti, è alla ricerca di un esterno per il suo tridente offensivo e Verdi sarebbe perfetto. Ma il calciatore piace tanto anche a Mazzarri e ha già raggiunto l'accordo col Torino sull'ingaggio per un contratto di cinque anni da quasi due milioni di euro a stagione. Resta da trovare l’intesa col Napoli che parte da una valutazione di circa 23 milioni di euro per non perdere l'investimento fatto l’estate scorsa. L’asta sul giocatore è un bene, per il Napoli, che verrà presto accontentato.



IL CAMPIONE D’AFRICA. Ma questi sono giorni caldi anche per il futuro di Adam Ounas. L’attaccante algerino, fresco vincitore della Coppa d'Africa, andrà via perché non c'è posto, per lui, nel Napoli di Ancelotti. Resiste l'ipotesi Lille, nonostante sia sfumata la pista Pépé, ma il calciatore piace anche ad altri club francesi. Intanto sui social, la scorsa notte, lo stesso Ounas ha postato una foto col suo agente e l'emoticon di una penna, probabilmente come indizio sul futuro.



L’ALBANESE. In uscita, per il Napoli, anche Elseid Hysaj. Il suo procuratore ha incontrato Giuntoli a Dimaro, sul piatto diverse proposte, il Napoli parte da una valutazione di almeno 20 milioni. L’Atletico Madrid era una possibilità, poi gli spagnoli hanno preferito Trippier. Sullo sfondo la Roma ma anche la Juventus qualora andasse via Cancelo, che piace al Manchester City. Ma il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto e dunque i Citizens dovrebbero sbrigarsi. Hysaj è un pupillo di Sarri, la Juve ci proverà ma, al momento, si tratta solo di una suggestione. Potrebbero trascorrere diversi giorni anche per definire il futuro di Tonelli e Gaetano. Il talento azzurro resterà fino alla fine della tournée internazionale e poi verrà presa una decisione definitiva.