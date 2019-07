Verdi-Torino, ma la Samp non molla! Gazzetta - ADL non fa sconti, il ds Osti continua a lavorare

Simone Verdi resta la prima scelta della dirigenza blucerchiata. Eusebio Di Francesco l’ha messo da tempo in cima ai suoi desideri, individuando nell’ala del Napoli (oltre che in Manolo Gabbiadini) il profilo migliore per ricoprire il ruolo di esterno nel suo 4-3-3. La concorrenza esiste e, inoltre, De Laurentiis non pare disposto a fare sconti, ma il diesse Osti continua a lavorare. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.