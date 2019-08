Verdi-Toro, le parti si avvicinano: il Napoli cala le pretese, dubbi sulla formula della cessione

Simone Verdi resta uno dei nomi in uscita dal Napoli, con il Torino che starebbe spingendo in maniera considerevole per accaparrarsi l'ex Bologna. Come riporta oggi Tuttosport, il Napoli avrebbe anche calato le pretese per l'attaccante: il club azzurro - si legge - avrebbe portato la richiesta per la cessione definitiva intorno ai 22, scendendo così dai 25 iniziali. Eppure manca ancora l'accordo con il club granata, sopratutto per quanto concerne la formula del trasferimento. Oltre alla cessione definitiva, le due soluzioni riguarderebbero - si legge - prestiti di diverso tipo: da un lato il prestito con obbligo di riscatto, dove il Toro mette sul piatto non più di 15 mln, mentre con con riscatto facoltativo, il Toro pagherebbe subito un prestito oneroso per arrivare alla cifra totale di 18 mln più bonus.