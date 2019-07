Veretout, Napoli pista fredda e il Milan prova a stringere: passi in avanti

Weekend di calma apparente in casa Milan, con il lavoro di Maldini, Boban e Massara che - scrive Tuttosport - è proseguito nelle scorse ore e andrà avanti pure oggi. Tra le trattative in corso, c'è anche quella con la Fiorentina per Jordan Veretout. Ieri - si legge - ci sarebbe stato un avvicinamento delle parti, con dei piccoli passi in avanti fatti dal Milan i quali potrebbero diventare importanti con l'inizio della settimana. Sul francese ci sono sempre la Roma e il Napoli.