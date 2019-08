Verona a caccia di un attaccante: Tutino e Falcinelli i primi della lista

L'Hellas Verona è ancora a caccia del suo bomber per la prossima stagione, così il Corriere di Verona oggi in edicola titola: "Il Verona a caccia del suo bomber prepara il restyling in attacco". In avanti il Verona dovrà fare diverse operazioni in entrata: i sogni restano Diego Falcinelli e Gennaro Tutino. Il primo è alla ricerca della giusta occasione per rilanciarsi, mentre il secondo freme per la prima opportunità in massima serie, dopo il ritiro con il Napoli di Ancelotti. Tanta carne al fuoco per il ds Tony D'Amico, chiamato a rinforzare il reparto offensivo.