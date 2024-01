Verona, Baroni ufficializza addio Ngonge: "Perdita importante, offerta irrinunciabile"

L'attaccante belga è in procinto di passare al Napoli, con le visite mediche previste per la giornata di oggi, per una cifra importante

Nel corso dell'odierna conferenza stampa in vista del match contro la nuova Roma di Daniele De Rossi, il tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni ha parlato anche delll'addio di Cyril Ngonge. L'attaccante belga è in procinto di passare al Napoli, con le visite mediche previste per la giornata di oggi, per una cifra importante che entrerà nelle casse del club scaligero: fra prestito e riscatto, infatti, il Napoli sborserà una cifra vicinissima ai 20 milioni di euro complessivi.

Partito anche Ngonge?

"E' una perdita importante, sapevo che era un giocatore molto attenzionato, sapevo anche che la società avrebbe fatto di tutto per non farlo uscire a meno che non si fossero presentate delle condizioni particolari che alla fine si sono verificate. Comunque andiamo avanti, ci sono tutti i presupposti per far bene e continuare a lottare".