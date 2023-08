Verona in attesa di Folorunsho: manca ancora il via libera di Garcia

L’Hellas Verona - riporta oggi il Corriere dello Sport - è in attesa di Sebastiano Esposito dall'Inter e di Michael Folorunsho dal Napoli.

