Verona, Juric: "Rrahmani giocherà, non vedo segnali negativi dai giocatori sul mercato"

Ieri Amir Rrahmani ha svolto le visite mediche col Napoli e firmato il contratto che lo legherà agli azzurri da giugno. Del difensore ha parlato in conferenza stampa anche Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia della sfida al Bologna.

Le voci di mercato stanno influendo?

"Non vedo nei ragazzi che sono in mezzo alle trattative atteggiamenti negativi o preoccupazioni. Non ho questa sensazione. Vorrei nominare Henderson, che anche se ha giocato poco è una grave perdita, è un giocatore forte e un ragazzo che mi ha insegnato molto. Perdere uomini così mi dispiace, voglio ringraziarlo".

Rrahmani sarà della partita?

"Sì".