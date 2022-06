Verona, manovre in attacco: presa una punta accostata al Napoli (che resta interessato a Barak)

L'Hellas Verona avrà due giganti in attacco: dopo Thomas Henry, è prossimo all'arrivo anche Milan Djuric, in scadenza con la Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

L'Hellas Verona avrà due giganti in attacco: dopo Thomas Henry, è prossimo all'arrivo anche Milan Djuric, in scadenza con la Salernitana e accostato anche al Napoli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul reparto offensivo di Cioffi: dopo questi arrivi potrebbe perdere Giovanni Simeone e Antonin Barak. Sul primo il Napoli non è più tanto caldo, mentre per il centrocampista ceco l'interesse azzurro resta vivo.