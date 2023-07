Verona pronto a sferrare il colpo decisivo per Folorunsho: si attende l'ok di Garcia

Nella passata stagione, Folorunsho ha vestito la maglia del Bari in Serie B sfiorando la promozione in Serie A nella finale playoff contro il Cagliari.

Potrebbe prospettarsi a breve un'avventura in Serie A per Michael Folorunsho. Il Verona di Marco Baroni avrebbe messo nel mirino il centrocampista di proprietà del Napoli per la prossima stagione per rinforzare il reparto offensivo. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, gli scaligeri starebbero aspettando il via libera da parte della formazione campione d'Italia per affondare il colpo decisivo.

Nella passata stagione, Folorunsho ha vestito la maglia del Bari in Serie B sfiorando la promozione in Serie A nella finale playoff contro il Cagliari. Il giocatore è fra i migliori della squadra di Mignani e ha collezionato fra regular season, spareggi e Coppa Italia 32 presenze con 9 reti realizzate e quattro assist.