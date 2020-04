Vertonghen chiarisce sul futuro: "Voglio firmare per una squadra ambiziosa che giochi in Europa"

Nelle ultime ore è balzato anche il nome di Jan Vertonghen per il mercato del Napoli. Il difensore belga, intervenuto ai microfoni di Play Sports Kot, ha dato un minimo chiarimento su quelle che saranno le sue scelte per il futuro: “Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere una squadra ambiziosa. Voglio giocare in Europa poiché la Nazionale è importante per me”.