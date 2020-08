Via De Matteis, ecco il ds del Bari Scala: per il cambio di team manager si decide dopo Ferragosto

Un futuro ancora da scrivere quello del prossimo Bari, con una possibile rivoluzione interna che potrebbe portare il Ds Matteo Scala verso il Napoli, nel ruolo di team manager. Tutto si deciderà dopo Ferragosto, ma i primi nomi iniziano a circolare. In sostituzione del direttore sportivo potrebbe arrivare Giancarlo Romairone, ma il cambio più significativo si avrebbe in panchina: Vincenzo Vivarini è sempre più in bilico, e al suo posto potrebbe subentrare Gaetano Auteri.