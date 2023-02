Via libera della Roma: Zaniolo pronto ad andare a Istanbul per visite e firma col Galatasaray

Via libera della Roma: Nicolò Zaniolo è pronto a decollare da Milano direzione Istanbul per visite e firma col Galatasaray

Via libera della Roma: Nicolò Zaniolo è pronto a decollare da Milano direzione Istanbul per visite e firma col Galatasaray. I due club hanno definito l'accordo per una cifra complessiva, bonus compresi, superiore ai 20 milioni di euro. Zaniolo firmerà un contratto fino a giugno 2027: nell'accordo, anche una clausola da 35 milioni di euro. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.