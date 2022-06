Via Ospina, si lavora a Sirigu e Meret rinnoverà: la durata del nuovo contratto

Il rebus portiere sta per essere risolto. Tra David Ospina e Alex Meret dovrebbe restare quest'ultimo. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rebus portiere sta per essere risolto. Tra David Ospina e Alex Meret dovrebbe restare quest'ultimo. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Riguardo ai portieri, si continua a lavorare per Sirigu mentre, con il mancato rinnovo di Ospina, è probabile che si raggiunga l’accordo con Meret per prolungare il contratto fino al 2027".