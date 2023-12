Vice Di Lorenzo: trattativa per Mazzocchi, ma il Napoli ha pronta l'alternativa

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle possibili mosse del Napoli nel mercato di gennaio.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

"Ci sono tre caselle - forse quattro - da occupare, evitando di aggrovigliarsi ancora con scelte e decisioni che sfiorino l’azzardo". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle possibili mosse del Napoli nel mercato di gennaio.

"Al Napoli serve un sostituto (un altro, a distanza di dodici mesi) del capitano, Di Lorenzo, avendo deciso di nuovo di concedere a Zanoli il minutaggio che tra Garcia e Mazzarri non ha trovato: Pasquale Mazzocchi (28 anni) è la trattativa con la Salernitana; Davide Faraoni (32 anni) l’alternativa pronta con il Verona. E poi è necessario un centrale difensivo e non solo perché Natan, infortunato, rimarrà decorazione per un paio di mesi; e a scalare sarà indispensabile".