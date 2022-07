Vicenza, rinforzo in attacco: primo allenamento per un esubero del Napoli

Attesa quindi per il comunicato che ufficializzerà il passaggio dell'attaccante dal Napoli ai veneti.

TuttoNapoli.net

Come riportato qualche giorno fa, Franco Ferrari sarebbe presto diventato un nuovo giocatore del Vicenza. E così è stato. E' trivenetogoal.it a documentare, con una foto che ritrae il giocatore in campo, che lo stesso si sta già allenando con i biancorossi. Attesa quindi per il comunicato che ufficializzerà il passaggio dell'attaccante dal Napoli ai veneti.