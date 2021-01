Vicepres. Udinese: "De Paul? Per meno di 40mln non parte! Una cosa ci piace molto..."

Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "De Paul costa 50 milioni? Siamo trasparenti, la nostra è una vetrina importante, creiamo gioielli che costano. La nostra situazione patrimoniale non ci impone di vendere sempre. Lo scorso anno abbiamo avuto proposte importanti che non raggiungevano la nostra richiesta. Pozzo è stato chiaro: per meno di 40 milioni non si muove da Udine. Quello che piace alla società è che De Paul ha dimostrato molta serietà, sta esprimendo il miglior calcio perché è integrato negli schemi di Gotti e questo fa onore a noi e al calciatore".