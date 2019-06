VIDEO - Alvino chiarisce: "Mertens incedibile, unico nome proposto alla Roma è Diawara"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha aggiornato la trattativa per Manolas: "Il Napoli per Manolas ha proposto soldi più una contropartita come Diawara. Per il Napoli Mertens è incedibile, così come per Ancelotti. Queste sono le mie notizie, senza voler smentire nessuno. L'unico nome fatto alla Roma è stato quello di Diawara".