VIDEO - Alvino su James: "Vuole solo il Napoli. Ognuno fa i suoi interessi, Florentino usa i suoi giornali amici..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha parlato delle critiche sui social per l'operazione James: "Alcuni tifosi che si sono innamorati della loro idea, ovvero che il Napoli non prenderà James, sono pronti a godere in caso di mancato arrivo. Ma questi si possono definire tifosi? Come si fa a sperare che non arrivi un giocatore tra i più forti? Questi non sono tifosi, i tifosi sperano possano arrivare giocatori importanti. Non innamoriamoci delle nostre idee. Quando c'è una chiusura ADL lo dice e la definisce bufalissima, la realtà è che vuole portarlo a Napoli alle proprie condizioni. Si deve chiudere come dice lui. Così come Manolas è arrivato alla fine alle sue condizioni. Il Napoli affida il suo mercato a chi lo sa fare bene ed è pagato per farlo. Raiola ha lavorato per Manolas, Jorge Mendes ha Vinicius che ora piazzerà facendo fare un po' di soldi al Napoli e lavora per James... poi c'è Giuntoli che è bravo e c'è Ancelotti in ogni operazione e ADL dopo Manolas vuole portare qualità. Bisogna non avere ansia, l'abbiamo detto che sarebbe stata lunga ma l'operazione James si concretizzerà. Fino a qualche giorno si parlava di Psg, ora l'Atletico. Ognuno tira acqua al suo mulino, come ADL anche Florentino con i suoi organi d'informazione amici. Io credo che all'Atletico non serva, pur essendo straordinario, ma ha altre priorità. Si gioca tutto sulla volontà del giocatore, espressa più volte a Ancelotti, che in testa ha solo il Napoli".