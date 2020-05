VIDEO - Alvino su Mertens: "Ad oggi non ha detto no al Napoli e non ha firmato con l'Inter"

Nel corso di Tv Luna, il giornalista Carlo Alvino ha parlato dei rumors riguardanti il rinnovo di Mertens: "Ad oggi una valutazione oggettiva della situazione si può fare dicendo, per quelle che sono le mie fonti, che Mertens continua a fare una valutazione ampia. Ad oggi non ha deciso di giocare all'Inter come ho letto, oppure al Chelsea, so che l'hanno messo nel mirino entrambe, ma da quello che so è ancora in ballo l'offerta formulata dal Napoli. Mertens non ha detto no al Napoli, questa è la notizia che vi do".