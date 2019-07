VIDEO - Ancelotti: "Club vuole tenere tutti, ma se qualcuno vuole cambiare... Insigne? Mi aspetto atteggiamento da capitano"

Nella conferenza stampa odierna da Dimaro (clicca qui), Carlo Ancelotti è stato interrogato anche su Lorenzo Insigne ed i giocatori in uscita.

Un giocatore come James contribuirà ad un gioco di qualità? "La qualità del gioco è alla base della nostra idea, anche perché la squadra ha sempre giocato un calcio di qualità e continueremo. James è un giocatore che conosco bene, mette tanta qualità, purtroppo al momento non è un giocatore del Napoli, magari non lo sarà mai o lo sarà e parleremo quando lo sarà. Non voglio colleghi scontenti, perché io non parlo di altri giocatori. Valutiamo tante opportunità perché la società vuole migliorare la qualità della rosa. Ci sono tante opportunità, poi ci sono le possibilità maggiori per uno rispetto ad un altro. Io non ho dato l'ok per la cessione di nessuno, il club vuole tenere i migliori, poi alcuni di questi magari vorranno cambiare aria e valuteremo le occasioni. Nient'altro".

Su Insigne: "Ha avuto un inizio straordinario, poi una flessione e s'è ripreso nel finale ed anche con la nazionale. E' il capitano e da lui mi aspetto un atteggiamento ed un comportamento da capitano".

Sul possibile addio di Verdi? "Al momento è del Napoli, s'è presentato bene, non c'è nessun giocatore in vendita. Se qualcuno vuole provare altre opportunità, valuteremo insieme. L'importante è allenarsi con serietà fino a quando sono qui".