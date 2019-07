VIDEO - Ancelotti su James: "Serve tempo e pazienza. La 10? Basta che sia azzurra. Ruolo? Può farli tutti..."

Nel corso dell'incontro con i tifosi nel quarto giorno di ritiro (qui il live integrale), Carlo Ancelotti è stato interrogato anche sulla collocazione tattica di James.

James ricoprirebbe lo stesso ruolo del Bayern? "Non so se arriva, ce lo auguriamo! Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra, anche perchè a noi piace utilizzare le ali pure ma giocatori che giocano dentro al campo anche se sono esterni, il posizionamento eventuale non è problema, è molto adattabile e può giocare in tante posizioni".

Sarebbe d'accordo sulla numero 10 per James? "Figurati se sto a pensare che maglia può mettere! L'importante è che sia la maglia azzurra, e poi si vede! C'è molta attesa e frenesia, ma ci vuole tempo e pazienza".