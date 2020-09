VIDEO - "Bouah? Ricorda Alexander-Arnold", alla scoperta del 2001 che la Roma girerà al Napoli

Devid Eugene Bouah è un terzino destro italiano classe 2001 che la Roma vorrebbe girare al Napoli nell'ambito dell'affare Milik. Si è rotto il crociato recentemente, un infortunio che lo ha penalizzato, ma ora il peggio è alle spalle. Bouah ha anche cambiato procuratore passando con Pastorello. Il sito La Giovane Italia ne parlava così nel 2019: "La sua arma migliore è la progressione palla al piede: avendo iniziato da pochi mesi il terzino non ha ancora acquisito tutti i trucchetti della marcatura quindi a volte si perde l’uomo. Per giocare ad alto livello dovrà migliorare molto, ma come terzino di spinta è veramente devastante. Sfrontatezza, gamba, dribbling e tanti recuperi. Forte fisicamente e dotato di un’ottima velocità, per caratteristiche assomiglia ad Alexander-Arnold del Liverpool".