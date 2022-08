VIDEO - Contini lascia Napoli ed è già a Genova: "Felicissimo di essere alla Samp"

Nuovo portiere per la Sampdoria. È arrivato da poco a Genova Nikita Contini, estremo difensore proveniente dal Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovo portiere per la Sampdoria. È arrivato da poco a Genova Nikita Contini, estremo difensore proveniente dal Napoli. Il giocatore approda in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei partenopei. “Sono felicissimo di essere qui” ha detto alla stampa presente.