VIDEO - Da Milano - Napoli sulle tracce di Lucas Orellano, il Velez spara alto

Il Napoli sulle tracce di Luca Orellano, attaccante che sta facendo molto bene in Argentina con la maglia del Velez. A svelare dell'interesse azzurro per il classe 2000 è il portale calciomercato.it, che racconta di un Napoli al lavoro per alcuni colpi prospettici. Tra questi ci sarebbe sul taccuino del club proprio di Luca Orellano, esterno offensivo di proprietà del Velez Sarsfield. I partenopei hanno raccolto informazioni attraverso l’entourage del giocatore e il club, che per il momento spara alto: circa 15 milioni di euro la richiesta.

Nel video in basso alcune giocate di Orellano.