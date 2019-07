VIDEO - Dal Belgio - ll Napoli ha offerto 16 mln all'Everton per Onyekuru: ecco alcune sue giocate

Il Napoli sulle tracce di Henry Onyekuru. È questa l’indiscrezione che sta rimbalzano sul web, lanciata dai belgi di Le Soir, secondo cui il Napoli avrebbe offerto 16 milioni all’Everton per assicurarsi i servizi del calciatore classe ’97, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray. Ecco alcune sue giocate nel video in basso.