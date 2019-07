VIDEO - Dribbling, visione di gioco e protezione palla: Rodrigo è la punta preferita di Ancelotti

Rodrigo Moreno è un attaccante che ha stregato da tempo il Napoli, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà: "E non è un caso che Cristiano Giuntoli nelle scorse ore sia volato in Spagna per una missione di mercato. Per James Rodriguez? Non solo, come vi abbiamo raccontato, sulla lista del dirigente partenopeo c’è sempre il nome di Rodrigo. Sullo specialista del Valencia c’è il totale gradimento di Carlo Ancelotti, lo ritiene il profilo perfetto per l’attacco del Napoli. Lo spagnolo, classe 1991, è reduce da un grande finale di stagione, protagonista nella vittoria del Valencia in Copa del Rey contro il Barcellona. 15 gol nell’attuale campionato, 19 reti in 44 presenze in quella passata. Senza trascurare gli assist, ben 10 quelli realizzati quest’anno, che certificano le sue innate capacità nei cross, nel dribbling e nel tenere la palla. Un attaccante centrale completo, con grandi qualità tecniche e una utilissima visione di gioco, caratteristiche che si sposano a meraviglia con il gioco di Ancelotti. Una carriera iniziata nelle giovanili del Celta, poi l’esperienza nella squadra Castilla del Real Madrid, la “Squadra B” dei Blancos con la quale colleziona 15 presenze con 3 gol: numeri che gli consentono di essere convocato dalle nazionali giovanili della Spagna, sebbene abbia il passaporto anche brasiliano, per poi conquistarsi la maglia delle Furie Rosse, con la quale ha disputato anche l’ultimo Mondiale in Russia. Dopo un breve passaggio al Benfica prima e al Bolton poi, approda finalmente in Spagna al Valencia, dove trova continuità di rendimento per 5 stagioni. E ora il Napoli vuole fare sul serio per accontentare Carletto…".