VIDEO Sky - L'annuncio di Di Marzio: "Milik non attratto dalle offerte, ha comunicato che resterà per svincolarsi"

Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ieri ai microfoni di Sky Sport ha annunciato la decisione di Arek Milik di restare a Napoli per poi svincolarsi la prossima estate: "Oggi sviluppi sorprendenti da parte dello stesso giocatore, dopo la non convocazione per l'amichevole contro il Pescara. Sulla scia dell'amarezza, Milik ha comunicato a Giuntoli che non ritiene più di muoversi da Napoli rispettando così il suo contratto al 30 giugno. Vuole giocarsi le sue carte per due motivi: il Napoli ancora non ha raggiunto accordi con alcun club e questi stessi club, tra i quali la Roma, comunque non vengono ritenuti superiori al Napoli dal polacco che a questo punto preferisce restare per scegliersi il club nei prossimi mesi. Ora potrebbe esserci un muro contro muro, oppure il club azzurro abbasserà le pretese per non perdere a giugno l'attaccante a zero euro. Questo stop influenza anche la trattativa tra Dzeko e la Juventus".

