VIDEO - L'erede di Hysaj può arrivare dalla Francia: la richiesta del Sant-Etienne per Moueffek

A fine maggio terminerà l’esperienza napoletana d Elseid Hysaj. Lo ricorda l'edizione online della Gazzetta dello Sport, che spiega come il Napoli sia già sulle tracce dell'erede dell'albanese: "Il difensore albanese non ha trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis per rinnovare l’accordo in scadenza a giugno prossimo. Le parti si sono trovati distanti non tanto sulla parte temporale (4 anni), quando sulla questione economica. Tra i giovani che rientrano nelle preferenze del club, c’è Aimen Moueffek, 20 anni, del Saint-Etienne.

Il ragazzo potrebbe esser ingaggiato come alternativa a Giovanni Di Lorenzo che resterà il titolare del ruolo. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro.