VIDEO Sky - Caso Milik: non accetta la Roma, continua ad aspettare la Juventus

Ad otto giorni dall'inizio del ritiro di Castel di Sangro, Arek Milik resta il caso più spinoso nel mercato in uscita. Il suo futuro è legato alla scelta della Juventus su chi affiancare a Cristiano Ronaldo. Duvan e Jimenez restano difficili per le richieste di Atalanta e Wolverhampton, c'è anche Lacazette in lista, mentre per Dzeko il discorso è legato al sostituto che la Roma avrebbe indivuato proprio nel polacco che però non vuole andare alla Roma aspettando la Juventus, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport.